Unterdrückung von Protesten

Nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Oktober 2022 gibt es viele Proteste im Iran. (picture alliance / AP/ Uncredited)

Wegen der anhaltenden schweren Menschenrechtsverletzungen nahmen die Mitgliedstaaten in Brüssel einstimmig entsprechende Pläne an, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Sie sollen am kommenden Montag bei einem Außenministertreffen beschlossen werden. Durch die neuen Sanktionen werden Vermögenswerte eingefroren und Einreiseverbote erlassen. Die Maßnahmen betreffen mehr als 30 Personen und Organisationen, die an der Unterdrückung der landesweiten Proteste im Iran beteiligt waren.

Das Europäische Parlament verlangte, die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen. Die von einer Mehrheit der Abgeordneten getragenen Entschließung ist rechtlich nicht bindend.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.