EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Besuch in Israel. (Amir Cohen/POOL Reuters via AP/d)

Angesichts russischer Erpressungsversuche wolle man die Zusammenarbeit mit anderen, vertrauenswürdigen Lieferanten ausbauen, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen am Abend bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Bennett in Jerusalem. Vor Israel wurden große Erdgasvorkommen entdeckt.

Die EU-Kommission hatte schon Mitte Mai angekündigt, dass sie noch vor dem Sommer ein Energieabkommen mit Israel und Ägypten über Flüssiggas-Lieferungen für Europa abschließen will. Wie von der Leyen weiter mitteilte, soll morgen bei einem Besuch in Ägypten eine gemeinsame Absichtserklärung Israels, der EU und Ägyptens unterzeichnet werden. Ziel seien Gaslieferungen aus Israel über eine Pipeline nach Ägypten. Dort sei die Umwandlung in Flüssiggas vorgesehen, das dann in die EU transportiert werden könne.

