Luxemburgs Außenminister Asselborn sagte, man sei "sehr nahe an einer Einigung" und werde wohl die Vermögenswerte der beiden Politiker in der EU einfrieren. Ein Einreiseverbot für Putin und Lawrow in die EU solle es aber vorerst nicht geben, da man die Verhandlungskanäle offen halten wolle. Asselborn verteidigte, dass Russland vorerst nicht vom internationalen Finanzsystem Swift ausgeschlossen werden soll. Die Debatte über Swift sei nicht vom Tisch, sondern werde weitergehen.

Gegen den Ausschluss Russlands von Swift hat sich unter anderem die Bundesregierung ausgesprochen. Regierungssprecher Hebestreit sagte, neben Deutschland hätten auch Italien und Frankreich Einwände angemeldet. Für einen derartigen Schritt müsste es eine längere Vorbereitung geben.

Kampf um Kiew

In der Ukraine konzentrieren sich die Kämpfe offenbar zunehmend auf die Hauptstadt Kiew. Ein Sprecher des ukrainischen Militärs sagte, an zwei Orten im Nordwesten der Hauptstadt kämpfe man bereits gegen russische Truppen. In sozialen Medien waren entsprechende Aufnahmen zu sehen. Das Verteidigungsministerium rief die Menschen zur Verteidigung von Kiew auf.

Sie sollten selbstgebaute Brandsätze vorbereiten und sich melden, sollten sie russische Militärtechnik oder Soldaten auf den Straßen sehen. Das ukrainische Heer warnte, russische Einheiten würden teilweise eroberte ukrainische Technik nutzen.

Nach Angaben eines Beraters des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wollen die russischen Truppen die ukrainische Regierung entmachen. Im Mittelpunkt stehe Selenskyj selbst. Russlands Außenminister Lawrow hat der Regierung der Ukraine unterdessen ihre demokratische Legitimation abgesprochen. Man sehe keine Möglichkeit, eine Regierung als demokratisch anzuerkennen, die ihr eigenes Volk unterdrücke und Völkermord-Methoden anwende, sagte Lawrow.

