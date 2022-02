EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: Zahl der Todesfälle und die Zahl der Hospitalisierung deutlich rückläufig (Archivbild). (dpa / Philipp von Ditfurth)

Gentiloni sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", die Diskussion habe vor Monaten ihre Berechtigung gehabt. Es scheine nun aber ziemlich klar, dass die Schwere der Pandemie durch die vorherrschende Omikron-Variante abnehme. Gentiloni erklärte weiter, dass er nicht grundsätzlich gegen verpflichtende Impfungen sei. In vielen Ländern gebe es sie zum Beispiel gegen Masern. Jede Regierung müsse diese Frage für sich prüfen.

In Deutschland soll der Bundestag ohne Fraktionsvorgaben über die mögliche Einführung einer allgemeinen Impfpflicht entscheiden. Am Freitag hatten Politikerinnen und Politiker aus den Reihen der Ampel-Koalition einen Entwurf vorgelegt. Die Union präsentierte ein alternatives Konzept für eine Regelung, die erst bei Bedarf per Parlamentsbeschluss aktiviert werden soll. Es gibt jedoch auch Initiativen gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.