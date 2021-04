Im vergangenen Jahr sind vorläufigen Angaben der EU-Kommission zufolge 4.000 Menschen weniger bei Verkehrsunfällen getötet worden als im Vorjahr.

Dies entspreche einem Rückgang um 17 Prozent, teilte die Brüsseler Behörde mit. Über einen längeren Zeitraum gesehen sei die Zahl der Verkehrstoten in der EU zwischen 2010 und 2020 um 36 Prozent zurückgegangen, womit das Ziel eines Rückgangs um 50 Prozent verfehlt worden sei. Nur Griechenland sei es gelungen, diese Vorgabe mit einem Wert von 54 Prozent zu übertreffen.



EU-weit handelt es sich bei etwa 70 Prozent der Verkehrstoten in städtischen Gebieten um schwächere Verkehrsteilnehmer, zu denen Fußgänger, Motorradfahrer und Radfahrer zählen.



In Helsinki und Oslo wurde den Angaben zufolge 2019 kein einziger Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr getötet. Beide Städte nennen Geschwindigkeitsbegrenzungen als entscheidenden Faktor dafür.

