Das europäische Zahlungssystem für den Handel mit dem Iran ist betriebsbereit.

Das teilte die EU gestern Abend mit. Die ersten Transaktionen auf der "Instex" genannten Einrichtung würden bereits abgewickelt. Die Leitung hat der frühere Commerzbank-Manager Fischer. Sitz ist in Paris. Das System soll europäische Firmen vor US-Sanktionen schützen und damit das Atomabkommen retten. In einer ersten Phase werden humanitäre Güter in den Iran geliefert, später auch andere Produkte.