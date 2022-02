Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte, sie sei sehr skeptisch, ob man zu einer Verlängerung des Mandats in Mali komme. (picture alliance / NurPhoto / Markus Heine)

Er forderte zugleich von der malischen Militärregierung Garantien für den Einsatz. An der Ausbildungsmission EUTM ist auch die Bundeswehr beteiligt. Verteidigungsministerin Lambrecht äußerte sich skeptisch über eine Verlängerung des Ende Mai auslaufenden Mandats. Dies werde davon abhängen, ob man die deutschen Soldatinnen und Soldaten weiter schützen könne. Dazu seien bisher die französischen Fähigkeiten nötig gewesen. Wenn diese nun fehlten, werde man dringend eine Lösung suchen müssen.

SPD-Politiker Hellmich fordert rasch Ersatz für Franzosen

Der verteidungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Hellmich, sagte im Deutschlandfunk , es müsse rasch mit den UNO-Bündnispartnern geklärt werden, wer Ersatz für die Franzosen leiste. Andernfalls sehe er für die Ausbildungsmission der Bundeswehr in Mali keine Zukunft.

Die französische Regierung hatte zuvor angekündigt, wegen der wachsenden Spannungen mit der Militärjunta den Anti-Terror-Einsatz in Mali zu beenden. An dem Kampfeinsatz ist die Bundeswehr nicht beteiligt. In einer Erklärung sprechen Frankreich und Kanada von einem koordinierten Rückzug aus dem gemeinsamen Anti-Terror-Einsatz. Die politischen, operativen und rechtlichen Bedingungen dafür seien nicht mehr gegeben. Nach dem jüngsten Putsch in Mali gab es zunehmend Differenzen mit den neuen Machthabern.

Hintergrund: Diese Militärmissionen sind in Mali im Einsatz

Das französische Militär ist bereits seit 2013 in Mali aktiv. Islamistische Truppen besetzten damals weite Teile des Landes. Daraufhin bat der damalige malische Präsident Frankreich um Hilfe. Französische und tschadische Einsatzkräfte befreiten besetze Städte, konnten islamistische Kämpfer aber nicht dauerhaft besiegen. Seit 2014 hat der UNO-Sicherheitsrat daher die MINUSMA entsandt, eine Mission mit rund 13.000 Blauhelm-Soldaten zur Sicherung des Friedens in Mali. Deutschland ist mit rund 1.100 Soldaten an dieser Mission beteiligt.

Weitere Missionen im westafrikanischen Land sind die französische Anti-Terror-Einheit "Opération Barkhane", die jetzt beendet wird, die MISAHEL, ein Einsatz der Afrikanischen Union, sowie die "Europäische Trainingsmission", kurz EUTM. Die EUTM ist eine Ausbildungsmission, bei der bisher rund 15.000 malische Soldaten in unterschiedlichen Lehrgängen ausgebildet wurden. An der EUTM beteiligen sich 26, hauptsächlich europäische, Nationen. Das Mandat läuft noch bis zum Mai diesen Jahres, das der EUCAP bis zum Januar 2023.

