Asylbewerber haben auch dann das Recht auf eine persönliche Anhörung ihres Falls, wenn ihnen bereits in einem anderen EU-Land Asyl gewährt wurde.

Das entscheid der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Geklagt hatte ein Eritreer, dessen Asylantrag in Deutschland ohne vorherige Anhörung abgelehnt worden war, und dem in Italien bereits ein Schutzstatus zuerkannt worden war. Die Richterinnen und Richter bezeichneten die persönliche Anhörung trotzdem als nötig. Sie diene nicht nur der Klärung des Falls, die Justiz müsse auch ausschließen, dass er bei einer möglichen Überstellung in den anderen EU-Staat ernsthaft Gefahr laufe, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne der Grundrechte-Charta ausgesetzt zu werden.