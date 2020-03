Die Deutsche Bahn muss ihre Kunden nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs beim Onlinekauf einer Bahncard besser über die Rechte informieren.

So müssten die Kunden darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass es ein zweiwöchiges Widerrufsrecht ohne Angaben von Gründen gebe, erklärten die Richter in Luxemburg. Sie verwiesen in diesem Zusammenhang auf eine EU-Richtlinie. Die Bahncard ist seit Jahren gängiges Rabattsystem der Deutschen Bahn, das derzeit rund 5,2 Millionen Menschen nutzen.



(C-583/18)