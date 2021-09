Die Bundesnetzagentur muss nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs unabhängiger werden und soll weniger politische Vorgaben erhalten.

Die EU-Kommission hatte die deutsche Behörde überprüfen lassen. Die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn reguliert unter anderem die Märkte für Strom- und Gasnetze sowie für Telekommunikation und Post. Sie ist dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt.



In der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs heißt es, die nationalen Regulierungsbehörden müssten völlig unabhängig sein, damit sie Unternehmen und staatliche Einrichtungen unparteiisch behandeln könnten. In dem Rechtsstreit ging es konkret darum, wie die deutsche Behörde die Netzentgelte für die Nutzung von Strom- und Gasleitungen festlegt.



(Rechtssache C-718/18)

