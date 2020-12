Deutsche Staatsanwälte dürfen ihre Kollegen in anderen EU-Staaten zu Ermittlungen veranlassen.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Die Grundrechte von Personen, gegen die ermittelt werde, blieben hinreichend geschützt, heißt es in dem Urteil.



Hintergrund der Entscheidung sind Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen mutmaßliche Betrüger in Österreich. Zur Aufklärung wurde die Staatsanwaltschaft in Wien gebeten, Konto-Unterlagen zu übermitteln. Ein Gericht in Österreich sah hier Klärungsbedarf. Denn der EuGH hatte in einer früheren Entscheidung bemängelt, dass deutsche Staatsanwaltschaften nicht unabhängig genug seien. Sie könnten in Einzelfällen auf Weisung des Justizministers handeln.



Die Richter unterschieden nun zwischen Europäischer Ermittlungsanordnung und Europäischem Haftbefehl. Letzteres wird den deutschen Staatsanwälten weiterhin verwehrt.

