Pharma-Unternehmen dürfen in der Europäischen Union Gratismuster von verschreibungspflichtigen Medikamenten ausschließlich an Ärztinnen und Ärzte abgeben.

Eine Abgabe an Apotheken ist nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs damit nicht zulässig. Gratismuster von Medikamenten ohne Verschreibungspflicht dürfen weiterhin an Apotheken verteilt werden. Der EuGH konkretisierte damit die Auslegung einer entsprechenden EU-Richtlinie zu Humanarzneimitteln.



Der EuGH-Entscheidung war ein Rechtsstreit zu Gratismustern zwischen den Pharmaunternehmen Novartis und Ratiopharm vor dem Bundesgerichtshof vorausgegangen. Wegen Unklarheiten in der EU-Richtlinie hatte sich der Bundesgerichtshof an den EuGH gewandt.