Der Europäische Gerichtshof hat den sofortigen Stopp des Braunkohleabbaus im polnischen Turow angeordnet.

Die einstweilige Anordnung der Luxemburger Richter geht auf eine Klage Tschechiens zurück. Die Regierung in Prag hatte unter anderem geltend gemacht, dass die Lizenz für den polnischen Tagebau ohne erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfungen verlängert worden sei. Zudem drohe der Grundwasserspiegel auch in Tschechien zu sinken.



Der Europäische Gerichtshof erklärte, dass die Argumente begründet erschienen. Die Fortführung des Tagebaus könne sich mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf den Grundwasserspiegel auswirken. Polen habe zudem nicht ausreichend belegt, dass ein einstweiliger Stopp die Rohstoffversorgung des angrenzenden Kraftwerks in Turow gefährde. Eine entgültige Entscheidung über die Klage steht noch aus.



Das Kraftwerk in Turow produziert etwa fünf Prozent von Polens Energie. Die Regierung in Warschau hatte die Zulassung für den Tagebau vor Kurzem bis 2044 verlängert.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.