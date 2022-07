Abgas-Skandal

Autoabgase aus einem Auspuffrohr (dpa / Joker / Alexander Stein)

Demnach sind sogenannte Thermofenster, bei denen es sich um eine Technik im Zusammenhang mit der Abgasreinigung handelt, nicht zulässig. Eine Erstattung des Kaufpreises ist nach Ansicht der Richter in Luxemburg nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Für die Abgasreinigung wird ein Teil der Abgase in den Motor zurückgeleitet und erneut verbrannt. Mit dem Thermofenster wird dies bei besonders warmen und vor allem kühleren Außentemperaturen reduziert oder gestoppt, weswegen die Fahrzeuge dann mehr Stickoxide ausstoßen. Der Autobauer VW hatte argumentiert, dass die Technik zur Schonung des Motors notwendig sei. In Teilen folgten die Richter dieser Argumentation: Nur wenn das Thermofenster nachweislich schwere Risiken für den Motor abwende, sei es in Ausnahmefällen rechtens, allerdings nicht während des Normalbetriebs.

