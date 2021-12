Der EuGH in Luxemburg will sein Urteil zu Fluggastrechten bekanntgeben (Archivbild). (picture alliance / Arne Immanuel Bänsch)

Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Eine derartige Vorverlegung komme einer Annullierung gleich. Die Richter erklärten, sie könne für die Fluggäste in gleicher Weise wie eine Verspätung zu schwerwiegenden Unannehmlichkeiten führen. Das Luftfahrtunternehmen darf in einem solchen Fall zudem die Ausgleichszahlung nicht kürzen, etwa mit der Begründung, dass man dem Fluggast eine anderweitige Beförderung angeboten habe.

Geklagt hatten mehrere deutsche und österreichische Fluggäste.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.