Der Rundfunkbeitrag kann grundsätzlich in bar bezahlt werden, allerdings können Mitgliedsstaaten der EU in Ausnahmefällen andere Regelungen erlassen.

Das geht aus einem Gutachten des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs hervor. Hintergrund des Rechtsstreits sind die Klagen von zwei Einwohnern Hessens, die ihre Beiträge an den Hessischen Rundfunk bar entrichten wollten. Die Rundfunkanstalt lehnte dies unter Verweis auf ihre Satzung ab, die nur die Zahlung per Lastschrift oder Überweisung vorsieht. Das Bundesverwaltungsgericht legte den durch mehrere Instanzen gegangenen Fall dem EuGH zur Auslegung des EU-Rechts vor. Das Urteil wird in einigen Wochen erwartet.



Der EuGH muss der Einschätzung des Generalanwalts bei seinem Urteil nicht folgen, in der Regel ist dies aber oft der Fall.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.