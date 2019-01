Das im Freihandelsabkommen Ceta vorgesehene System zur Streitschlichtung zwischen Investoren und Staaten ist mit EU-Recht vereinbar.

Diese Ansicht vertritt der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, Bot. Die Zuständigkeit des für Streitfälle vorgesehenen Gerichts sei eng begrenzt, heißt es in einem Schlussantrag von Bot. Belgien hatte eine Prüfung beantragt. Im Ceta-Abkommen zwischen der EU und Kanada ist vorgesehen, in Streitfällen einen speziellen Investitionsgerichtshof anzurufen. Er ist mit professionellen Richtern besetzt. Die Empfehlungen des Generalanwalts sind nicht bindend, meist werden sie aber übernommen.



Der Ceta-Vertrag, der von allen EU-Staaten ratifiziert werden muss, ist im September 2017 vorläufig in Kraft getreten.