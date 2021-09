Die Vorverlegung eines Fluges um mindestens zwei Stunden entspricht nach Ansicht des zuständigen Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einer Annullierung.

In dem Fall könne nicht davon ausgegangen werden, dass ein Passagier, der sich auf den ursprünglichen Flugplan eingestellt habe, seine Maschine noch erreiche, erklärte Generalanwalt Priit in seinen Schlussanträgen. Dabei ging es um Klagen von Fluggästen gegen Airlines. Eine erhebliche Vorverlegung nehme den Reisenden die Möglichkeit, frei über ihre Zeit zu verfügen und die Reise nach den eigenen Bedürfnissen und Präferenzen zu gestalten, so der Generalanwalt weiter. Der EuGH muss sich bei seinem Urteil nicht an das Gutachten des Generalanwalts halten, tut dies aber häufig. Ein Urteilstermin wurde noch nicht bekanntgegeben.

