Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg hält Teile der Justizreform in Polen für unvereinbar mit europäischem Recht.

In seinen Schlussanträgen erklärte der Generalanwalt, die polnische Regierung verstoße gegen das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und gegen den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit. Der EuGH spricht ein erstes Urteil am Montag. In den meisten Fällen folgt es der Einschätzung des Generalanwalts.



Geklagt hatte die EU-Kommission. Sie wirft der nationalkonservativen Regierung in Warschau vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu beschneiden und die Gewaltenteilung zu untergraben. Nach Eilentscheidungen des EuGH im Oktober und Dezember hat Polen einen Teil der Reformen vorläufig außer Kraft gesetzt.