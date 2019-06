Waren aus den von Israel besetzten Gebieten müssen nach Ansicht des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs eindeutig als solche gekennzeichnet werden.

Generalanwalt Hogan erklärte in Luxemburg, die EU-Vorschriften zur Kennzeichnung von Produkten berücksichtigten auch ethische Gesichtspunkte. Da die israelische Siedlungspolitik als klarer Verstoß gegen das Völkerrecht anzusehen sei, könne hier aus Sicht des Verbrauchers ein solches Kriterium vorliegen. Das Fehlen des genauen Herkunftsorts aber würde irreführen. Die Rechtsauffassungen des Generalanwalts besitzen in der Regel ein hohes Gewicht bei den Beratungen des Gerichts.



In dem Fall hatte der französische Staatsrat den EuGH angerufen. In Frankreich muss die Herkunft von Waren aus den besetzten Gebieten seit 2016 angezeigt werden. Dagegen hatte es Klagen gegeben.