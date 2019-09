Der Europäische Gerichtshof verhandelt heute darüber, ob im Streit um Diesel-Fahrverbote zur Durchsetzung von Gerichtsurteilen auch Zwangshaft gegen Politiker angeordnet werden kann.

Konkret geht es um die bayerische Landesregierung von Ministerpräsident Söder. Der Verwaltungsgerichtshof des Freistaats will wissen, ob die von der Deutschen Umwelthilfe beantragte Anordnung von Zwangshaft statthaft ist.



Hintergrund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts München, wonach Diesel-Fahrverbote in den Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt aufgenommen werden sollen, was bislang nicht geschehen ist. Ein Urteil aus Luxemburg wird erst in einigen Wochen erwartet.