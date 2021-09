Volkswagen droht im Rechtsstreit um mutmaßlich vertragswidrige Abschalteinrichtungen eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof.

In einem heute veröffentlichten EuGH-Gutachten vertritt Generalanwalt Rantos die Ansicht, dass diese Technik gegen geltendes Recht verstoße. VW hatte argumentiert, dass sie dem Schutz des Fahrzeugs dient. Bei dem System wird die Abgasreinigung außerhalb eines vorgegebenen Temperaturbereichs und ab einer bestimmten Höhenlage gestoppt.



Die Richter am EuGH sind nicht an Gutachten gebunden, folgen ihnen aber häufig. Mit einem Urteil ist in den kommenden Monaten zu rechnen.

