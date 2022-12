Das UEFA-Logo. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

EuGH-Generalanwalt Rantos erklärte in Luxemburg, dass mehrere europäische Großclubs mit der "Super League" zwar ihren eigenen Kontinentalwettbewerb für Vereine starten dürften. Sie könnten dann aber nur mit Erlaubnis der UEFA und des Welfußballverbands FIFA an deren Wettbewerben teilnehmen. Beide Verbände hatten den abtrünnigen Vereinen mit dem Ausschluss aus ihren Wettbewerben gedroht. Das Gutachten des Generalanwalts ist rechtlich nicht bindend; oft folgen die Richter seiner Ansicht aber. Mit einem Urteil wird in einigen Monaten gerechnet.

Die UEFA begrüßte die Entscheidung als einen ermutigenden Schritt. Experten gehen davon aus, dass das Projekt "Super League" aufgegeben wird, sollte der Gerichtshof der Empfehlung des Generalanwalts folgen. Zu den Befürworten der Konkurrenz-Liga zählen unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin.

