Die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof, Kokott, empfiehlt bei der Messung der Luftverschmutzung in Städten ein strenges Vorgehen. In einem Gutachten zu einem Fall in Belgien betonte sie, bei der Beurteilung sei bereits die Überschreitung der Grenzwerte an einzelnen Messstationen entscheidend - und nicht der Mittelwert aller Messstationen. Die Deutsche Umwelthilfe sieht sich durch diese Einschätzung bestärkt.

Ein Durchschnittswert sei aus Gesundheitsgründen unsinnig, sagte Bundesgeschäftsführer Resch. Kokott habe in ihrer Begründung darauf hingewiesen, dass man auch in einem See ertrinken könne, der im Durchschnitt nur wenige Zentimeter tief sei.



Einwohner von Brüssel und eine Umweltorganisation hatten auf die Erstellung eines Luftqualitätsplans und die Einrichtung der nötigen Messstationen geklagt. Das zuständige Gericht hatte beim EuGH Rat zur Auslegung des EU-Rechts ersucht. Die dortigen Richter folgen meist den Einschätzungen der Gutachter.