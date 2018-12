Großbritannien könnte nach Einschätzung des zuständigen Gutachters am Europäischen Gerichtshof den Brexit noch stoppen.

Bis zum Abschluss eines Austrittsabkommens könne London den Brexit-Antrag ohne Zustimmung der übrigen EU-Staaten zurückziehen, erklärte Generalanwalt Sanchez-Bordona in Luxemburg. Voraussetzung dafür wäre unter anderem, dass die Rücknahme im Einklang mit verfassungsrechtlichen Vorschriften in Großbritannien entschieden und dem Europäischen Rat förmlich mitgeteilt werde. Das oberste schottische Zivilgericht hatte den Europäischen Gerichtshof um eine Bewertung gebeten.



Im Parlament in London finden ab heute die parlamentarischen Beratungen über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen statt. Für die Diskussionen sind fünf Tage angesetzt, bevor das Unterhaus am 11. Dezember über das Vertragswerk abstimmt.