Die milliardenschweren Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank sind nach einem Gutachten des Europäischen Gerichtshof rechtens.

Generalanwalt Wathelet erklärte, das Programm verstoße nicht gegen das Verbot der Staatsfinanzierung und überschreite auch nicht das Mandat der EZB. Das Urteil des EuGH wird in einigen Wochen erwartet. Oft folgen die Richter den Gutachtern.



Das Bundesverfassungsgericht hatte sich im Sommer 2017 an den EuGH gewandt und um Prüfung gebeten. Es erklärte damals unter anderen, man sehe gewichtige Gründe dafür, dass die Anleihekäufe über die Befugnisse der EZB hinausgingen und in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten eingriffen.



Die EZB kauft seit 2015 in großem Umfang Anleihen von Euro-Ländern. Das Programm soll zum Jahresende eingestellt werden und wird dann ein Volumen von mehr als 2,5 Billionen Euro umfassen.