Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs hat sich dafür ausgesprochen, eine Klage Österreichs gegen die PKW-Maut in Deutschland abzuweisen.

Die geplante Entlastung deutscher Fahrzeugbesitzer bei der Kfz-Steuer stelle keinerlei Diskriminierung dar, hieß es in einer in Luxemburg veröffentlichten Erklärung. Nach Ansicht Österreichs werden ausländische Autofahrer durch die Abgabe diskriminiert. Die Einschätzung des Gutachters ist für die EuGH-Richter nicht bindend, häufig folgen sie ihr aber. Ein Urteil wird erst in einigen Wochen erwartet. Die umstrittene Pkw-Maut soll im Herbst 2020 starten. Autofahrer müssen dann für die Benutzung der Autobahnen Vignetten kaufen, wobei deutsche Fahrzeugbesitzer über die Kfz-Steuer entlastet werden sollen. (Az. C-591/17)