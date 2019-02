Wer in einem EU-Staat bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf Kindergeld hat, bekommt die Leistung auch für die in einem anderen Mitgliedsstaat lebenden Kinder.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Im Urteil heißt es, eine Beschäftigung sei keine Voraussetzung für die Familienleistungen. Im vorliegenden Fall ging es um einen in Irland lebenden Rumänen, der 2009 arbeitslos wurde. Er erhielt zunächst für ein Jahr Arbeitslosenunterstützung und auch Kindergeld. In den folgenden drei Jahren wurde das Kindergeld gestrichen. Daraufhin klagte der Mann auf Kindergeld für seine in Rumänien lebenden Kinder.



(Az. C-322/17)