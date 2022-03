Absage wegen Corona

Eventim hatte nach der Konzertabsage Gutscheine angeboten. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

In diesem Fall greife die Ausnahme beim Widerrufsrecht, erklärte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Konkret geht es um ein Peter-Maffay-Konzert, das im März 2020 stattfinden sollte. Da das Konzert wegen des Lockdowns abgesagt wurde, verschickte der Ticketdienstleister CTS Eventim Gutscheine. Eine Kundin wollte jedoch stattdessen ihr Ticket zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen. Der EuGH stellte nun klar, dass das Widerrufsrecht ausgeschlossen ist, falls es sich wie im vorliegenden Fall um eine Dienstleistung im Freizeitbereich an einem bestimmten Datum handelt. Dadurch sollen die Veranstalter gegen das wirtschaftliche Risiko geschützt werden, die Plätze nicht mehr anderweitig vergeben zu können. Das gilt demnach auch, wenn Karten über einen Vermittler wie Eventim gekauft wurden, das Verlustrisiko jedoch den Veranstalter trifft. Im konkreten Fall muss nun das Amtsgericht Bremen entscheiden. Es ist dabei an die Rechtsauslegung des EuGH gebunden.

(Az. C-96/21)

