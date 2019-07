Der Autobauer BMW erhält für den Bau von Produktionsanlagen für Elektrofahrzeuge in Leipzig weniger Fördermittel als beantragt.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg und gab damit in letzter Instanz der EU-Kommission recht. Die Bundesrepublik wollte BMW eine Investitionszulage in Höhe von 45 Millionen Euro Beihilfe zahlen. Die Brüsseler Behörde genehmigte jedoch nur 17 Millionen. Begründet hatte die Kommission die Entscheidung damit, dass eine höhere Summe den Wettbewerb in der EU verzerren würde. Dagegen hatten der Freistaat Sachsen und BMW geklagt.



(Az: C-654/17P)