Deutsche Politiker müssen wohl keine Zwangshaft wegen wegen Verstößen gegen EU-Umweltrecht fürchten.

Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, Saugmandsgaard Öe, teilte in Luxemburg mit, mangels gesetzlicher Grundlage in Deutschland sei es nicht möglich, Politiker oder Amtsträger zur Durchsetzung von EU-Recht zeitweise ins Gefängnis zu schicken. Das sei das Ergebnis eines Rechtsgutachtens. Das Urteil des Gerichts wird in einigen Wochen erwartet. Häufig folgen die obersten EU-Richter ihren zuständigen Generalanwälten.



Hintergrund ist ein Fall vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, der den EuGH um Rat gebeten hat. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Zwangshaft beantragt, weil die bayerische Landesregierung ein rechtsgültiges Urteil des Verwaltungsgerichts München von 2012 über mögliche Fahrverbote nicht umsetzt. Die Hafte könnte etwa Ministerpräsident Söder und Umweltminister Glauber (beide CSU) treffen. Beschränkungen für Dieselfahrzeuge sollen aus Sicht des Umweltvereins helfen, die Belastung mit Stickoxiden unter gültige EU-Grenzwerte zu drücken. [Rechtssache C-752/18]