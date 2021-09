EuGH stärkt Rechte von Schiffspassagieren

Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Schiffspassagieren im Fall einer Stornierung gestärkt.

Das Gericht in Luxemburg entschied, dass die Reisenden die Wahl erhalten müssten, ob sie das Reiseziel über andere Wege erreichen oder den Fahrpreis erstattet bekommen wollen. Dies geht aus einem heute veröffentlichten Richterspruch hervor. Zudem solle es eine Entschädigung geben, deren Höhe sich an der Dauer der Verspätung orientiert. Dies gelte auch dann, wenn der Grund der Stornierung ein verspätetet geliefertes Schiff ist.



Der irische Hohe Gerichtshof hatte den EuGH um Klärung gebeten. Hintergrund ist ein Konflikt, in dem die Reederei Irish Ferries bereits gebuchte Fahrten absagen musste. Eine neue Fähre wurde erst rund sechs Monate später als vereinbart ausgeliefert.

