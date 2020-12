Ungarn verstößt mit seinen Asylregeln gegen geltendes EU-Recht.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Danach wurde Ungarn vor allem wegen seiner rechtswidrigen Inhaftierung Schutzbedürftiger in sogenannten Transitzonen verurteilt. Zudem kritisierte der EuGH die Praxis der Rückführung von Flüchtlingen.



Die Europäische Kommission hatte das Land wegen Verstoßes gegen die europäischen Verträge verklagt. Ungarn steht - wie auch Polen - seit Jahren wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen in der Kritik.

