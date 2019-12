Der Internet-Zimmervermittler "Airbnb" braucht nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs keine Maklerlizenz.

Das US-Unternehmen sei Anbieter einer App und kein Immobilienmakler, entschied der EuGH in Luxemburg. Die Richter akzeptierten damit im wesentlichen die Argumente von "Airbnb". Geklagt hatte der französische Tourismusverband AHTOP. Dieser hatte den Standpunkt vertreten, der Anbieter sei als Wohnungsmakler tätig und falle damit unter die entsprechenden nationalen Regelungen.



"Airbnb" bietet ähnlich wie etwa der Rivale "Wimdu" Privatwohnungen für Reisende an und macht damit den Hotels Konkurrenz. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, in Touristenhochburgen wie Barcelona oder Berlin für stark steigende Mieten mitverantwortlich zu sein.