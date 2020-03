Fluggäste in der EU haben einen Anspruch auf doppelte Entschädigung, wenn der Ersatz für einen ausgefallenen Flug zudem Verspätung hat.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Hintergrund der Entscheidung ist ein Rechtsstreit vor einem finnischen Gericht. Es hatte den EuGH eingeschaltet. Geklagt hatten Reisende, die einen Direktflug von Helsinki nach Singapur buchten. Dieser Flug wurde wegen technischer Mängel gestrichen. Alternativ bot die Fluggesellschaft Finnair einen Tag später einen Flug mit Zwischenstopp an. Dieser kam sechs Stunden später an als geplant. Damit hatte sich die Flugzeit für die Kläger vervierfacht. Finnair zahlte lediglich für den annulierten Flug 600 Euro Entschädigung. Die Kläger wollten jedoch eine doppelte Zahlung.



Der EuGH entschied nun, auch für den verspäteten Ersatzflug gibt es einen Entschädigungs-Anspruch. Über den Rechtsstreit zwischen Finnair und den Reisenden entscheidet das finnische Gericht. Dabei muss es die Vorgabe des EuGH beachten.