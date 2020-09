Handytarife, bei denen bestimmte Dienste - etwa für Musik-Streaming - nicht auf das Datenvolumen der Kunden angerechnet werden, verstoßen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes gegen EU-Recht.

Demnach dürfen Anbieter einige Dienste nach Verbrauch des Datenvolumens nicht blockieren oder verlangsamen, andere dagegen davon ausnehmen. Dies verstoße gegen den Grundsatz der Neutralität, wonach alle Daten im Internet diskriminierungsfrei gleich behandelt werden müssten, so die Richter in Luxemburg.



Hintergrund ist ein Fall in Ungarn. Dort hatte ein Anbieter bestimmte Dienste wie wie Facebook, WhatsApp oder Spotify von der Verlangsamung ausgenommen. Verbraucherschützer hatten dies bereits kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.