Der Gerichtshof der Europäischen Union hat nationale Datenschutzbehörden beim Vorgehen gegen Internet-Konzerne gestärkt.

Die Richterinnen und Richter entschieden, dass die Behörden eines Landes auch dann ein Verfahren gegen Unternehmen einleiten könnten, wenn der Hauptsitz der betroffenen Firma in einem anderen Land liege. Der Fall geht auf ein Verfahren in Belgien zurück. Dort wollte die Datenschutzbehörde den US-Konzern Facebook verpflichten, bei Internetnutzern das Platzieren von bestimmten Cookies zu unterlassen, wenn die Einwilligung fehlt. Facebook hatte die Zuständigkeit angefochten und argumentiert, dass sich der europäische Hauptsitz in Irland befindet und deswegen zunächst die dortigen Behörden federführend seien.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.