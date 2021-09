Polen muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs wegen des Braunkohle-Abbaus in Turow eine Geldstrafe von täglich 500.000 Euro bezahlen.

Das in Luxemburg ansässige Gericht gab damit einer Klage Tschechiens statt. Tschechien hatte den Nachbarstaat auf Zahlung von täglich fünf Millionen Euro verklagt. Die Klage wurde damit begründet, dass der polnische Tagebau in Grenznähe negative Auswirkungen auf die heimische Umwelt habe. Die Richter gaben dem Kläger nun Recht, setzten aber einen erheblich geringeren Tagessatz fest. Dem Gericht zufolge muss Polen den Tagebau in Turow beenden.



Die polnische Regierung bezeichnete die Entscheidung als unverhältnismäßig und nicht gerechtfertigt. Die Mine werde weiterbetrieben.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.