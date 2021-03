Der Europäische Gerichtshof hält für möglich, dass die von der Regierung in Polen durchgesetzten Regelungen zur Besetzung von Richterstellen gegen Europarecht verstoßen.

Der EuGH wies in Luxemburg darauf hin, dass die Justiz unabhängig und unparteilich sein müsse. Ein polnisches Gericht muss das komplizierte Verfahren nun abschließen und laut EuGH gegebenenfalls polnische Regelungen unangewendet lassen, da das EU-Recht Vorrang habe. Hintergrund ist die Ablehnung von fünf Bewerbern für Richterstellen am Obersten Gericht in Polen durch den Landesjustizrat. Die Bewerber hatten vor dem Obersten Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Dieses wandte sich zur Klärung an den EuGH.



(AZ: C-824/18)

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.