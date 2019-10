Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs dürfen per europäischem Haftbefehl festgenommene Personen nicht ohne Weiteres in einen anderen EU-Staat überstellt werden.

Die Richter in Luxemburg entschieden, dass vor einer Auslieferung die Haftbedingungen in dem jeweiligen Land zu prüfen sind. Eine wichtige Rolle spiele dabei der persönliche Raum des Gefangenen in der Zelle, die sanitären Verhältnisse und die Bewegungsmöglichkeiten. Exakte Grenzwerte legte das Gericht nicht fest. Nach europäischem Recht dürfen Personen nicht überstellt werden, wenn damit gegen das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Strafe verstoßen wird. Hintergrund des Urteils ist eine geplante Auslieferung aus Deutschland nach Rumänien.