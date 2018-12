Polens Präsident Duda wirft dem Europäischen Gerichtshof eine zunehmende Einmischung in nationale Angelegenheiten vor.

Der EuGH Gericht breite seine Ellenbogen aus und eigne sich immer größere Kompetenzen an, sagte Duda dem Nachrichtenportal "Wirtualna Polska". Hintergrund ist das Urteil, wonach die ursprünglich geplante Zwangspensionierung von Richtern an Polens Oberstem Gericht gegen europäisches Recht verstößt. Gestern setzte Duda das Gesetz schließlich außer Kraft. Kritiker hatten der Regierung in Warschau vorgeworfen, mit einer Absenkung der Altersgrenze missliebige Richter loswerden zu wollen.



Duda betonte, Polen habe sich nur gefügt, weil es EU-Mitglied sei und die Beschlüsse des Tribunals in Luxemburg anerkenne. Gleichwohl sei der EuGH mit seinem Urteil zu weit gegangen.