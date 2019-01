Das schrittweise Verbot von Mentholzigaretten und ähnlich aromatisierten Tabakwaren ist rechtens.

Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Hintergrund ist der Fall eines Berliner Familienunternehmens, das in Deutschland gegen die Umsetzung der Tabak-Richtlinie geklagt hatte. Das Verwaltungsgericht Berlin legte den Fall dem EuGH vor. Nach dessen Ansicht wird mit dem Verbot nicht gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und der Gleichbehandlung verstoßen. Die verschiedenen Fristen seien legitim, um den Verbrauchern von Erzeugnissen mit hohen Verkaufsmengen ausreichend Zeit zu geben, auf andere Produkte auszuweichen.



Deutschland setzte 2016 die Tabakrichtlinie in nationales Recht um. Menthol und andere Zusatzstoffe werden schrittweise bis 2020 verboten, wenn sie Zigaretten oder Tabak ein charakteristisches Aroma geben.