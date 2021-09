Der Europäische Gerichtshof hat die Verbraucherrechte bei Kreditverträgen gestärkt.

In einem Urteil zu dem Thema konkretisiert das Gericht, welche Angaben solche Verträge verpflichtend enthalten müssen. Dazu gehören etwa genaue Prozentsätze bei Verzugszinsen. Zudem muss die Berechnungsmethode für Entschädigungen, die bei vorzeitiger Rückzahlung fällig werden, leicht verständlich sein.



Nach Meinung von Fachleuten sind von dem Urteil nahezu alle privaten Verbraucherdarlehen betroffen. Kreditnehmer könnten nun nach dem Richterspruch ihre alten Kreditverträge widerrufen und auf diese Weise etwa ihre Restschuld senken. Zudem könnten Kunden im Anschluss an den Widerruf neue Darlehensverträge abschließen und damit von den momentan niedrigen Zinsen profitieren.



Hintergrund des EuGH-Urteils sind mehrere Fälle zu Autokreditverträgen, die am Landgericht Ravensburg verhandelt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.