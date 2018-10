Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat Deutschland wegen eines zu laxen Umgangs mit der Autoindustrie verurteilt.

Es geht um eine verbotene Chemikalie in Klimaanlagen, die in zehntausenden Daimler-Fahrzeugen eingebaut sind. Die Richter bemängeln, Deutschland habe es versäumt, der Verwendung rechtzeitig einen Riegel vorzuschieben. Damit gaben sie der EU-Kommission teilweise Recht, die Klage gegen die Bundesregierung erhoben hatte. Es gibt zwar keine Strafe, aber Deutschland muss unter anderem die Gerichtskosten tragen.



2014 hatte die EU-Kommission das Verfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet. Die Regierung hatte damals ein Treibhausgas für Klimaanlagen zugelassen, das nach EU-Recht für neuere Fahrzeugmodelle verboten war. Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnete erst zwei Jahre nach der gesetzten Frist eine Umrüstung an.



Daimler hatte den Einsatz des verbotenen Mittels damit begründet, vonder umweltfreundlicheren Ersatz-Chemikalie gehe ein Sicherheitsrisiko aus. Andere Hersteller und auch die EU-Komssion teilten diese Ansicht nicht. Eine anschließende Risiko-Analyse ergab keine Hinweise auf mögliche Gefahren.