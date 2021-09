Der Europäische Gerichtshof hat mit einem Urteil zum Fall von zwei Afghanen in Deutschland den Eltern von Flüchtlingen den Rücken gestärkt.

Das Gericht in Luxemburg entschied im Sinne eines Mannes, der seinen Asylantrag auf den Schutzstatus seines Sohnes gegründet hatte, also eine Familienzusammenführung wollte. Dies war umstritten, weil der Sohn inzwischen volljährig ist. Der Junge war 2012 als Minderjähriger nach Deutschland gekommen und hatte Asyl beantragt. 2016, als er bereits volljährig war, wurde ihm der subsidiäre Schutzstatus zugesprochen. Der Vater, der inzwischen auch nach Deutschland gekommen war, hatte noch vor dem 18. Geburtstag seines Sohnes formlos und unmittelbar nach dem Geburtstag förmlich Asyl beantragt. Nach Ansicht der EuGH-Richter kam es auf den Zeitpunkt des formlosen Antrags an.



Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte dagegen den Antrag des Mannes mit Verweis auf die Volljährigkeit des Sohnes abgwiesen.



(AZ: C-768/19)

