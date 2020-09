In der Europäischen Zentralbank regt sich Sorge wegen der derzeitigen Stärke des Euro.

Italiens Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Visco erklärte, der gegenüber dem US-Dollar gestiegene Kurs führe zu zusätzlichem Abwärtsdruck auf die Preise in einer Zeit, in der die Inflation ohnehin schon niedrig sei. Daher könnten weitere Entscheidungen notwendig sein. Die deutet auf eine möglicherweise weitere Lockerung der bereits sehr expansiv ausgerichteten Geldpolitik hin. Der Euro hatte Anfang des Monats mit rund 1,20 Dollar seinen höchsten Außenwert im Verhältnis zur US-Devise seit Mitte 2018 erreicht. Mittlerweile allerdings ist der Kurs wieder auf gut 1,16 Dollar zurückgegangen.



Die Steigerungsrate der Verbraucherpreise im Euroraum hatte zuletzt bei minus 0,2 Prozent gelegen. Eigentliches Ziel der EZB ist eine Zielmarke von knapp plus zwei Prozent. Dies soll zu stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen beitragen.

