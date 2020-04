Vertreter des Europa-Parlaments haben mit Enttäuschung auf die vorerst ergebnislosen Verhandlungen der EU-Finanzminister zur Corona-Krise reagiert.

Statt auf Maximalforderungen zu beharren müssten sich nun alle auf das Machbare konzentrieren, verlangte der CSU-Finanzpolitiker Ferber. Corona-Bonds lehnte er erneut ab. Die sozialistische Fraktionschefin Garcia appellierte an die EU-Finanzminister, an die gemeinsame Zukunft zu denken. Es bedürfe einer starken gemeinsamen Antwort auf die Covid-19-Pandemie. Andernfalls werde die EU in eine wirtschaftliche Krise stürzen.



Bundesfinanzminister Scholz zeigte sich trotz der ergebnislosen Beratungen zuversichtlich, dass bald eine Lösung gefunden werde. Zur Debatte stehen neben gemeinsamen Anleihen in Form von Corona-Bonds Darlehen des Euro-Rettungsfonds ESM, Kredite der Europäischen Investitionsbank und ein von der EU-Kommission vorgeschlagenes Kurzarbeitergeld.