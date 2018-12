Die Staaten der Eurozone ringen weiter um eine Einigung bei der geplanten Reform der Währungsunion.

Nach zwölfstündigen Beratungen bis in die Nacht soll es am Vormittag eine Pressekonferenz geben. Viele Fragen seien noch offen, hieß es. Mehrere Mitgliedsländer hätten Probleme, einer Vereinbarung zuzustimmen. Zuvor hatte Frankreichs Finanzminister Le Maire gesagt, bei der Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM stehe man kurz vor der Einigung. Demnach soll der Rettungsschirm aufgestockt werden und bei drohenden Staatsbankrotten früher zum Einsatz kommen als bisher.



Im Streit über Italiens Haushaltsplan teilten die Euro-Finanzminister die Einschätzung der EU-Kommission, dass die Regierung in Rom gegen die europäischen Stabilitätsregeln verstößt.