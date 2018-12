20 Jahre nach Einführung des Euro haben die EU-Spitzen die Bedeutung der Gemeinschaftswährung gewürdigt.

Kommissionspräsident Juncker sagte in Brüssel, der Euro sei zu einem Symbol der Einheit, der Souveränität und der Stabilität geworden. Ratspräsident Tusk sprach von einem einschneidenden Monment in der europäischen Geschichte. Den Euro bezeichnete er als Zeugnis der politischen und wirtschaftlichen Kraft der EU auf internationaler Bühne.



Der Euro wurde am 1. Januar 1999 gemeinsame Währung von elf Ländern, zunächst zur Verrechnung. Von da an konnte man unter anderem in Deutschland per Scheck, Kredit- oder EC-Karte in Euro bezahlen. 2002 folgte das Bargeld.