Einer Studie zufolge nehmen 36 Prozent der Europäer einen zunehmenden Antisemitismus wahr.

Laut Eurobarometer empfindet jeder Zweite Antisemitismus als ein Problem im eigenen Land. Der höchste Wert im EU-Vergleich wurde in Schweden mit 81 Prozent, der niedrigste in Estland mit sechs Prozent ermittelt. In Deutschland sind es rund zwei Drittel. Befragt wurden insgesamt 27.500 Menschen. Im Dezember hatten 89 Prozent Europäer jüdischen Glaubens angegeben, einen wachsenden Antisemitismus festzustellen.



Als Hauptprobleme nennen die Befragten physische Angriffe, die Leugnung des Holocausts sowie Antisemitismus im Internet und an Schulen.